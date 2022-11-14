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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

14.11.2022 11:23
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin


***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"u ekte yer almakta olup, ayrıca Şirketimizin www.birikimvarlik.com.tr internet adresinde  ilan edilmiştir. 
 
 
  
Saygılarımızla,
  
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079725


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