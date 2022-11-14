***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.11.2022 11:23
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"u ekte yer almakta olup, ayrıca Şirketimizin www.birikimvarlik.com.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079725
BIST
12:584.552
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 96,80
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
12:5818,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
12:5819,1776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0426
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
12:581.051,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.051,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler12:55
|GZNMI
|52,80
|79.458.344
|% 10,00
|
|SKTAS
|4,18
|50.127.421
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|626.314.688
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|23.223.886
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|41.180.315
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,84
|345.111.903
|% -9,22
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|FENER
|66,25
|257.402.272
|% -6,16
|
|HLGYO
|4,34
|183.182.011
|% -4,62
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,20
|4.916.918.774
|% -1,17
|
|EREGL
|37,70
|2.225.623.732
|% 3,29
|
|ASELS
|40,06
|1.927.151.105
|% 3,09
|
|ODAS
|11,58
|1.870.040.684
|% 7,12
|
|AKFGY
|4,54
|1.189.871.594
|% 0,22
|
|AKFGY
|4,54
|1.189.871.594
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,30
|388.979.871
|% 6,48
|
|ODAS
|11,58
|1.870.040.684
|% 7,12
|
|EKGYO
|5,40
|800.978.682
|% 1,89
|
|TSKB
|3,18
|392.477.055
|% 3,58
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5984
|18,6140
|% 0,37
|
|Euro
|19,1711
|19,1862
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,8958
|22,0056
|% -0,02
|
|Frank
|19,6154
|19,7336
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,35
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-10,16
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.100
|-3,00
|
|Tam
|6.964
|7.080
|62,00
|
|Yarım
|3.382
|3.461
|30,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.730
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,92
|0,00
|
|B. Petrol
|95,70
|95,70
|-0,29
|