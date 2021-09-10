***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.09.2021 15:08
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Altınhas Holding A.Ş. Nama 0,10 TRY 382.587.648,00 TRY 95,65 İşlem Görmüyor
Ak Faktoring A.Ş. Nama 0,10 TRY 17.412.352,00 TRY 4,35 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Altınhas Holding A.Ş. 38.258.765,00 TRY 95,65
Ak Faktoring A.Ş. 1.741.235,00 TRY 4,35
TOPLAM 40.000.000,00 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963149
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,95
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.438
18:058,4618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4719
En Düşük
8,3894
18:0510,0249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0318
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0289
En Düşük
9,9410
18:05487,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 487,04
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
484,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|35,42
|55.312.097
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.247.476
|% 10,00
|
|ISGSY
|9,04
|188.253.932
|% 9,98
|
|TACTR
|27,78
|2.108.460
|% 9,98
|
|ORCAY
|15,76
|87.560.880
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,97
|38.643.147
|% -10,00
|
|TGSAS
|17,50
|21.596.817
|% -9,98
|
|MARTI
|1,92
|33.212.014
|% -8,13
|
|OSTIM
|2,33
|166.263.336
|% -7,54
|
|DZGYO
|2,17
|61.435.814
|% -6,87
|
|GARAN
|9,49
|1.703.809.393
|% -0,73
|
|THYAO
|12,41
|619.304.957
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,48
|618.022.492
|% -3,13
|
|KRDMD
|7,29
|521.832.867
|% -0,55
|
|EREGL
|17,93
|480.595.056
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,48
|618.022.492
|% -3,13
|
|GARAN
|9,49
|1.703.809.393
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,86
|189.892.208
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,29
|521.832.867
|% -0,55
|
|OSTIM
|2,33
|166.263.336
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4602
|8,4618
|% 0,29
|
|Euro
|9,9995
|10,0249
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,6814
|11,7400
|% 0,34
|
|Frank
|9,1899
|9,2452
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2519
|2,2631
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-6,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-7,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,27
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,55
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DZGYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 133, 793 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 9, 753.00 milyon TL de
-
17:55ECILC
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 597, 359 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TCELL, ISCTR
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 53 kaybederek (% -1.06 ) 1, 262