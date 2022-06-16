***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2022 09:35
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Altınhas Yatırım Holding A.Ş. Nama 1,00 TRY 47.823.456,00 TRY 95,65 İşlem Görmüyor
Ak Faktoring A.Ş. Nama 1,00 TRY 2.176.544,00 TRY 4,35 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Altınhas Yatırım Holding A.Ş. 47.823.456,00 TRY 95,65
Ak Faktoring A.Ş. 2.176.544,00 TRY 4,35
TOPLAM 50.000.000,00 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037557
BIST
14:242.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,22
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
14:2417,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
14:2418,1667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1085
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
14:241.026,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,02
|Açılış
|: 1.026,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler14:22
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.879.390
|% 9,97
|
|SANEL
|6,76
|8.375.940
|% 9,74
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|DAGHL
|29,32
|1.371.005
|% 8,35
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,37
|2.662.434
|% -4,50
|
|BAYRK
|5,98
|4.631.936
|% -4,01
|
|DOAS
|76,75
|93.849.599
|% -3,88
|
|THYAO
|47,82
|2.150.017.868
|% 1,01
|
|EREGL
|28,64
|1.742.861.722
|% -1,92
|
|SISE
|21,62
|1.185.763.911
|% 2,66
|
|SASA
|45,28
|969.048.929
|% -0,35
|
|KOZAL
|190,60
|890.097.048
|% 6,12
|
|PRDGS
|2,78
|445.782.012
|% 0,72
|
|ODAS
|2,93
|352.874.325
|% -2,98
|
|EKGYO
|2,57
|205.288.769
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,70
|372.879.879
|% 1,08
|
|DOHOL
|3,93
|257.373.287
|% 0,77
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2621
|17,2817
|% -0,10
|
|Euro
|18,1360
|18,1570
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,2039
|21,3103
|% -0,48
|
|Frank
|17,8587
|17,9662
|% 0,18
|
|Riyal
|4,5924
|4,6155
|% -0,11
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-10,21
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.797
|6.906
|-60,00
|
|Yarım
|3.337
|3.378
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,40
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37ZRGYO
Yüzde 6.96 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 408, 236 adet işlem
-
14:36IHAAS
Yüzde 4.35 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 765 adet işlem
-
14:35EPLAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 17.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 943 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 7 artarak (% 0.72 ) 2, 739
-
14:33XU100
Endeks 2, 501 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 16, 428.00 milyon TL de