***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/02/2020Karar Sayısı2020/7Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKARAR TARİHİ : 26/02/2020 KARAR NO : 2020/7 KONU : Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Sorumluluk Beyanı 1.Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 26.02.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 31.12.2019 tarihinde sona eren 12 aylık hesap dönemine ait solo finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 2.Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıllık solo finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3.Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış yıllık solo finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in solo finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Birikim Varlık Yönetim A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821781BIST