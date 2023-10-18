***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023/42 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN'ın 17.10.2023 tarihi itibarıyla işlerinin yoğunluğu nedeniyle Şirkete yeterli zaman ayıramadığı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne,Görevinden istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN'ın yerine SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum çerçevesinde ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Aday Gösterme Raporu'na istinaden Sn. İlhan KOÇ'un ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK 363. Maddesi ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.8 maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207554BIST