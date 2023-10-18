***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.10.2023 18:07
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 2023/42 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN'ın 17.10.2023 tarihi itibarıyla işlerinin yoğunluğu nedeniyle Şirkete yeterli zaman ayıramadığı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne,
Görevinden istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN'ın yerine SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum çerçevesinde ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Aday Gösterme Raporu'na istinaden Sn. İlhan KOÇ'un ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK 363. Maddesi ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.8 maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207554
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