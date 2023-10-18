***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.10.2023 18:08
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023/43 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN'ın Denetimden Sorumlu Komite başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı görevlerinin iptaline, Denetimden Sorumlu Komite başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı Sn. İlhan KOÇ'un atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207556
BIST
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18:057.843
En Düşük
|Değişim
|: -3,36%
|| -272,35
|Açılış
|: 7.965
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|Önceki Kapanış
|: 8.115
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7.837
En Yüksek
8.015
18:0528,0054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0711
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
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28,3228
En Düşük
27,9012
18:0529,5371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0438
|Açılış
|: 29,7000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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30,0250
En Düşük
29,5024
18:051.751,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 23,23
|Açılış
|: 1.751,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.767,55
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INGRM
|412,60
|425.092.828
|% 10,00
|
|HKTM
|75,35
|345.401.042
|% 10,00
|
|MAALT
|1.199,50
|538.267.058
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.476,40
|716.052.861
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|18.347.574
|% 10,00
|
|ENSRI
|37,46
|154.452.483
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.168,20
|26.831.166
|% -10,00
|
|QNBFB
|312,20
|12.212.864
|% -9,98
|
|SARKY
|36,90
|96.189.641
|% -9,82
|
|CASA
|152,60
|23.301.652
|% -9,70
|
|THYAO
|216,50
|6.391.011.118
|% -3,82
|
|TUPRS
|141,20
|5.934.144.862
|% -2,22
|
|BRSAN
|928,00
|4.051.465.734
|% -5,64
|
|ASTOR
|119,00
|3.962.210.188
|% -2,46
|
|YKBNK
|18,46
|3.367.965.235
|% -4,25
|
|ZOREN
|5,94
|2.227.559.734
|% -5,11
|
|EKGYO
|7,33
|2.021.299.496
|% -3,93
|
|YKBNK
|18,46
|3.367.965.235
|% -4,25
|
|PETKM
|21,54
|3.162.042.720
|% -5,77
|
|KATMR
|2,65
|380.950.493
|% -5,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9990
|28,0054
|% 0,25
|
|Euro
|29,4982
|29,5371
|% -0,15
|
|Sterlin
|33,9291
|34,0992
|% -0,08
|
|Frank
|31,0472
|31,2343
|% 0,38
|
|Riyal
|7,4455
|7,4829
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|23,45
|
|Altın Gr.
|1.752
|1.752
|23,78
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.850
|11.971
|200,00
|
|Yarım
|5.943
|6.008
|100,00
|
|Çeyrek
|2.962
|3.004
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,53
|20,56
|0,05
|
|B. Petrol
|91,17
|91,17
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EMKEL
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 280 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 403 adet işlem
-
17:57DGNMO
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 722 adet işlem
-
17:56BYDNR
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 580 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 8 altında . İşlem hacmi 90, 084.00 milyon TL de