***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023/43 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN'ın Denetimden Sorumlu Komite başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı görevlerinin iptaline, Denetimden Sorumlu Komite başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı Sn. İlhan KOÇ'un atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207556BIST