***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 17:40
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRKVY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091544
BIST
17:295.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 45,83
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.507
17:2918,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:2920,1200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,1400
En Düşük
20,0500
17:291.094,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.094,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:27
|SANEL
|22,88
|10.001.132
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.385.741
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.133.595
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|103.118.466
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|432.322.582
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|75.880.194
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,90
|402.957.605
|% -6,30
|
|ASELS
|62,85
|9.803.815.835
|% 6,89
|
|THYAO
|141,80
|5.684.909.181
|% -0,35
|
|TUPRS
|533,10
|4.987.013.041
|% 5,25
|
|TCELL
|38,70
|4.885.956.464
|% 1,31
|
|PETKM
|20,14
|4.197.521.737
|% 1,41
|
|EKGYO
|8,89
|4.132.526.582
|% 3,13
|
|DOHOL
|10,52
|3.641.341.334
|% 3,75
|
|YKBNK
|11,89
|2.704.755.687
|% -0,92
|
|PETKM
|20,14
|4.197.521.737
|% 1,41
|
|ISCTR
|12,91
|2.617.046.721
|% -0,08
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7131
|18,7159
|% 0,06
|
|Euro
|20,0011
|20,0160
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,5353
|22,6483
|% 0,13
|
|Frank
|20,1893
|20,3109
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9662
|4,9911
|% 0,13
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,51
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|5,44
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.404
|7.458
|25,00
|
|Yarım
|3.585
|3.645
|12,00
|
|Çeyrek
|1.798
|1.822
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,88
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,12
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|-0,21
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
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17:41TTKOM
Yüzde 6.29 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 341, 782 adet işlem
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 03 artarak (% 1.17 ) 5, 984
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17:40XU100
Endeks 5, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 98, 022.00 milyon TL de
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17:40TTKOM
Yüzde 6.37 oranında artışla 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 203, 806 adet işlem
-
17:39ERCB
Yüzde 6.96 oranında artışla 173.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 397, 916 adet işlem