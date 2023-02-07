***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:26
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110362
BIST
11:134.777
En Yüksek
|Değişim
|: -3,10%
|| -152,97
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:1318,8352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:1320,1825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0267
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:131.133,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.133,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:11
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.570.146
|% 9,99
|
|OYAKC
|24,92
|575.583.559
|% 9,97
|
|ONCSM
|103,10
|2.168.605
|% 9,80
|
|ZEDUR
|51,90
|71.259
|% 9,54
|
|RUBNS
|20,94
|4.968.684
|% -8,56
|
|SOKE
|12,97
|36.913.335
|% -7,56
|
|OZSUB
|14,93
|6.436.459
|% -6,51
|
|ALFAS
|197,20
|28.463.827
|% -6,18
|
|SDTTR
|85,40
|45.552.090
|% -6,05
|
|ASELS
|54,80
|717.480.121
|% -6,80
|
|EREGL
|39,30
|652.011.346
|% -1,90
|
|AKBNK
|15,75
|310.214.876
|% -2,78
|
|GUBRF
|181,60
|245.888.455
|% -6,78
|
|CIMSA
|103,90
|236.593.230
|% 7,89
|
|KRDMD
|17,90
|1.132.007.703
|% 1,36
|
|EKGYO
|7,10
|207.051.493
|% -2,34
|
|BSOKE
|5,96
|180.155.786
|% -6,58
|
|BUCIM
|6,05
|159.773.259
|% 8,42
|
|YKBNK
|8,63
|225.218.173
|% -2,82
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8302
|18,8331
|% 0,04
|
|Euro
|20,1715
|20,1785
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5137
|22,6266
|% -0,23
|
|Frank
|20,1990
|20,3207
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0031
|5,0282
|% 0,01
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|8,34
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,72
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.737
|7.799
|11,00
|
|Yarım
|3.780
|3.816
|5,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,10
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|1,05
|