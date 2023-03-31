***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2023 16:31
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130306
BIST
17:334.839
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -57,17
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3319,1834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3320,8985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0399
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:331.220,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.220,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:33
|EKSUN
|86,50
|43.987.153
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.994.436
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.066.082
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.653
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.461.650.468
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|668.074.122
|% -9,97
|
|IHAAS
|148,10
|22.236.228
|% -9,97
|
|ASTOR
|52,70
|2.531.782.728
|% -1,68
|
|AKFYE
|17,10
|2.461.650.468
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,54
|2.402.278.687
|% 2,87
|
|TUPRS
|531,90
|2.226.305.110
|% -1,32
|
|EREGL
|35,56
|1.917.293.156
|% -1,00
|
|SKBNK
|2,56
|774.816.002
|% 9,40
|
|ALBRK
|2,91
|443.748.504
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,20
|1.871.310.502
|% -2,37
|
|AKFYE
|17,10
|2.461.650.468
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,54
|2.402.278.687
|% 2,87
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1796
|19,1834
|% 0,08
|
|Euro
|20,8903
|20,8985
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,6687
|23,7874
|% -0,04
|
|Frank
|20,9481
|21,0743
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0956
|5,1212
|% 0,08
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.232
|8.322
|4,00
|
|Yarım
|4.036
|4.072
|2,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,79
|0,04
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|0,62
|