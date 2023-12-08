***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2023 11:33
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223951
BIST
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13:257.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -28,48
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.933
En Yüksek
7.989
13:2528,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0716
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
13:2531,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0265
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,1769
13:251.891,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.891,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler13:21
|IHYAY
|3,19
|31.148.278
|% 10,00
|
|KRTEK
|30,58
|57.355.288
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.037.092
|% 10,00
|
|MEKAG
|71,15
|74.458.949
|% 9,97
|
|DOFER
|33,38
|77.269.912
|% 9,95
|
|SAMAT
|56,25
|6.329.475
|% -9,93
|
|YGYO
|3,07
|52.483.200
|% -8,90
|
|KSTUR
|1.640,00
|2.569.880
|% -7,81
|
|SELGD
|20,02
|6.813.907
|% -7,74
|
|ICUGS
|10,64
|11.023.324
|% -6,67
|
|THYAO
|256,25
|3.356.181.747
|% -1,35
|
|TCELL
|58,00
|1.551.001.759
|% 0,00
|
|SASA
|52,05
|1.413.224.438
|% 2,87
|
|AKBNK
|35,26
|1.368.689.950
|% -1,73
|
|ISCTR
|22,40
|1.366.841.096
|% -0,18
|
|EKGYO
|7,84
|1.336.176.813
|% 2,35
|
|AGROT
|14,28
|1.180.560.915
|% 0,85
|
|YKBNK
|19,68
|1.227.962.919
|% -1,06
|
|ISCTR
|22,40
|1.366.841.096
|% -0,18
|
|IHLGM
|1,64
|83.873.718
|% -1,20
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9834
|28,9877
|% 0,24
|
|Euro
|31,2752
|31,2881
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3336
|36,5158
|% 0,10
|
|Frank
|32,9833
|33,1820
|% 0,25
|
|Riyal
|7,7089
|7,7476
|% 0,29
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|924,60
|926,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,59
|986,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,44
|75,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,08
|2.029,36
|% 0,66
|