***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2024 10:01
***BRKVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRKVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253330
BIST
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10:499.211
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 17,46
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.179
En Yüksek
9.227
10:4931,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0960
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,4296
En Düşük
31,1768
10:4933,8896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0229
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
33,9843
En Düşük
33,7387
10:492.061,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,85
|Açılış
|: 2.061,71
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler10:45
|DIRIT
|21,26
|5.663.324
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.517.743.475
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|502.297.698
|% 9,97
|
|ALKA
|38,86
|75.473.432
|% 9,96
|
|KLGYO
|5,85
|197.557.600
|% 9,96
|
|ALCTL
|138,00
|266.345.516
|% -7,88
|
|ERSU
|32,20
|30.284.795
|% -5,85
|
|NETAS
|90,35
|51.840.491
|% -4,89
|
|EMNIS
|186,60
|338.866
|% -4,80
|
|KTLEV
|113,70
|141.891.853
|% -4,29
|
|GUBRF
|208,80
|2.003.938.753
|% 4,09
|
|LMKDC
|31,52
|1.517.743.475
|% 9,98
|
|REEDR
|71,10
|1.497.775.470
|% 2,75
|
|THYAO
|280,75
|1.155.822.783
|% -0,35
|
|MIATK
|80,50
|1.125.166.308
|% 2,81
|
|LMKDC
|31,52
|1.517.743.475
|% 9,98
|
|EKGYO
|11,25
|397.355.806
|% 1,35
|
|KLGYO
|5,85
|197.557.600
|% 9,96
|
|ZOREN
|5,61
|166.300.154
|% -0,53
|
|ODAS
|10,26
|283.793.281
|% 1,68
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3193
|31,3260
|% 0,30
|
|Euro
|33,8844
|33,8939
|% 0,08
|
|Sterlin
|39,4503
|39,6481
|% 0,36
|
|Frank
|35,2313
|35,4436
|% 0,15
|
|Riyal
|8,3274
|8,3692
|% 0,29
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|875,74
|879,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,80
|948,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,20
|82,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,26
|2.045,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
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