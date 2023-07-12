***BRKVY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.07.2023 11:02
***BRKVY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özdemir Uçar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170752
BIST
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13:596.335
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -27,98
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
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6.287
En Yüksek
6.379
13:5926,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0569
|Açılış
|: 26,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
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26,2030
En Düşük
26,0480
13:5928,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0879
|Açılış
|: 28,9000
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|Önceki Kapanış
|: 28,7500
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28,8728
En Düşük
28,3967
13:591.626,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.626,06
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|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
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1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler13:57
|VKING
|46,42
|66.356.649
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|40.576.998
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|7.398.157
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|16.202.323
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|36.665.922
|% 9,98
|
|PRZMA
|30,46
|3.777.588
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|994.673.847
|% -9,97
|
|IHAAS
|22,20
|136.830.975
|% -8,64
|
|KENT
|173,10
|923.622
|% -8,17
|
|TERA
|24,60
|55.112.498
|% -6,82
|
|YKBNK
|13,82
|4.282.625.194
|% 1,47
|
|ISCTR
|14,68
|3.837.061.428
|% 1,10
|
|AKBNK
|22,76
|3.628.983.763
|% 4,02
|
|THYAO
|212,50
|3.416.278.461
|% -1,30
|
|ASTOR
|81,55
|2.788.228.570
|% 1,81
|
|YKBNK
|13,82
|4.282.625.194
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,53
|2.490.116.289
|% 1,43
|
|ISCTR
|14,68
|3.837.061.428
|% 1,10
|
|SKBNK
|2,99
|661.238.959
|% 0,34
|
|AKBNK
|22,76
|3.628.983.763
|% 4,02
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1453
|26,1506
|% 0,22
|
|Euro
|28,8125
|28,8189
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,6890
|33,8579
|% 0,08
|
|Frank
|29,6481
|29,8267
|% 0,26
|
|Riyal
|6,9530
|6,9879
|% 0,18
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|2,38
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,99
|
|Cumhuriyet
|10.837
|11.000
|20,00
|
|Tam
|10.483
|10.672
|12,00
|
|Yarım
|5.242
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.629
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,47
|0,04
|
|B. Petrol
|79,45
|79,45
|0,05
|