***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/01/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31/12/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSolar Santral Enerji Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBaşta güneş enerjisi santralleri olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin kurulumu için müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31/12/2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıBedelin 2.500.000 TL'si imza tarihini takiben 5 iş günü içinde kalan kısmı bugün ödenmiştir.Edinilen Payların Nominal Tutarı35.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı819,07 TLToplam Tutar28.667.645 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%70Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%70Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%70Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,3İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,6Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın taahhüt faaliyet alanlarına bir yenisi eklenerek, hizmet gamının genişlemesi ile ciro ve kârlılığa olumlu etkisi olacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMurat ŞenyürekKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/12/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBenzer şirket çarpanı yöntemine göre belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar02.01.2023 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimine ilişkin özel durum açıklamamızda özetleŞirketimizin halka arz taahhüdü ve enerji sektöründe büyüme hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santralleri kurulumu için mühendislik, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri veren Solar Santral Enerji Anonim Şirketi ("Solar Enerji") sermayesinin %70'ine tekabül eden paylarının satın alınmasına karar verildiği ve 2022 yılı tahmini faiz amortisman vergi öncesi kâr (FAVÖK) tutarı baz alınarak benzer şirket çarpanları ile 50.000.000 TL şirket değeri belirlendiği, Solar Enerji hisselerinin nihai değerinin, şirketin 2022 finansal tablolarının netleşmesini takiben gerçekleştirilecek mali denetim sonrası belli olacağı ve nihai değer belirlenince açıklama yapılacağı belirtilmişti.2022 yılı mali verilerinin kesinleşmesi sonucunda, Solar Enerji'nin yükümlülükleri ve devam eden projelerinin durumu dikkate alınarak, Solar enerji hisselerinin tamamı için 40.953.778 TL nihai değer belirlenmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından Solar Enerji'nin %70 hissesi için 28.667.645 TL bedel ödenmiştir.Solar Enerji şirketini https://santralenerji.com.tr/ resmi internet adresinden ziyaret edebilirsiniz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113111BIST