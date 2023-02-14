***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
14.02.2023 16:03
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/01/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Solar Santral Enerji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Başta güneş enerjisi santralleri olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin kurulumu için müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31/12/2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Bedelin 2.500.000 TL'si imza tarihini takiben 5 iş günü içinde kalan kısmı bugün ödenmiştir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
35.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
819,07 TL
Toplam Tutar
28.667.645 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%70
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%70
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%70
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,3
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,6
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın taahhüt faaliyet alanlarına bir yenisi eklenerek, hizmet gamının genişlemesi ile ciro ve kârlılığa olumlu etkisi olacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Murat Şenyürek
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/12/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Benzer şirket çarpanı yöntemine göre belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
02.01.2023 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimine ilişkin özel durum açıklamamızda özetle
Şirketimizin halka arz taahhüdü ve enerji sektöründe büyüme hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santralleri kurulumu için mühendislik, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri veren Solar Santral Enerji Anonim Şirketi ("Solar Enerji") sermayesinin %70'ine tekabül eden paylarının satın alınmasına karar verildiği ve 2022 yılı tahmini faiz amortisman vergi öncesi kâr (FAVÖK) tutarı baz alınarak benzer şirket çarpanları ile 50.000.000 TL şirket değeri belirlendiği, Solar Enerji hisselerinin nihai değerinin, şirketin 2022 finansal tablolarının netleşmesini takiben gerçekleştirilecek mali denetim sonrası belli olacağı ve nihai değer belirlenince açıklama yapılacağı belirtilmişti.
2022 yılı mali verilerinin kesinleşmesi sonucunda, Solar Enerji'nin yükümlülükleri ve devam eden projelerinin durumu dikkate alınarak, Solar enerji hisselerinin tamamı için 40.953.778 TL nihai değer belirlenmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından Solar Enerji'nin %70 hissesi için 28.667.645 TL bedel ödenmiştir.
Solar Enerji şirketini https://santralenerji.com.tr/ resmi internet adresinden ziyaret edebilirsiniz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113111
BIST