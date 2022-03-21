***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin
21.03.2022 14:58
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011726
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|MAALT
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|OLMK
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|GZNMI
|31,70
|60.457.671
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|74.267.214
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|EREGL
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|1.715.341.509
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|1.523.693.992
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|SISE
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|1.249.079.960
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|YKBNK
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|814.179.314
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|EKGYO
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|459.679.098
|% 4,02
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|DOHOL
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|512.795.706
|% 2,28
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|GARAN
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|1.523.693.992
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|KRDMD
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|Satış
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|Dolar
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|% 0,25
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|Sterlin
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|15,9611
|% 0,35
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|Alış
|Satış
|%
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|11,71
|
|Altın Gr.
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|923
|9,26
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|Cumhuriyet
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|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
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|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
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|Gümüş.Ons
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|25,20
|0,23
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|Gümüş Gr.
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|12,04
|0,16
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|115
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