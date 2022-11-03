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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

03.11.2022 09:22
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Mikt


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 02/11/2022 tarih ve E-18454353-100.06-12238 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.            





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076442


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YYAPI 1,35 19.421.242 % 0,00  
PEGYO 3,18 33.552.514 % 0,00  
MAKIM 25,02 96.450.755 % 0,00  
MNDTR 25,12 232.596.627 % 0,00  
RUBNS 25,12 53.795.303 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6127 18,6180 % 0,00  
Euro 18,3058 18,3257 % 0,22  
Sterlin 21,1418 21,2478 % -0,06  
Frank 18,4587 18,5699 % -0,17  
Riyal 4,9381 4,9629 % -0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.635 -0,09  
Altın Gr. 978 978 -1,45  
Cumhuriyet 6.628 6.728 39,00  
Tam 6.583 6.650 -27,00  
Yarım 3.207 3.251 -13,00  
Çeyrek 1.609 1.625 -6,00  
Gümüş.Ons 19,25 19,29 0,04  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 -0,01  
B. Petrol 95,66 95,66 -0,50  
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