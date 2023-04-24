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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.04.2023 12:28
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Ge


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş.'nin 24.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Makedonya'da proje geliştirmek üzere şube kurulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140446


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IHAAS 143,30 13.988.468 % 9,98  
KOPOL 41,24 1.492.745.613 % 9,97  
KAREL 18,31 24.922.788 % 9,97  
FENER 56,35 58.050.530 % 9,95  
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Riyal 5,1586 5,1845 % 0,03  
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Altın Ons 1.983 1.984 -0,23  
Altın Gr. 1.237 1.238 -0,17  
Cumhuriyet 8.910 9.044 -36,00  
Tam 8.951 9.085 -55,00  
Yarım 4.371 4.441 -24,00  
Çeyrek 2.186 2.234 -12,00  
Gümüş.Ons 25,06 25,09 -0,01  
Gümüş Gr. 15,63 15,64 -0,02  
B. Petrol 81,31 81,31 -0,15  
Seans Raporu 15:12
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