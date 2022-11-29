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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.11.2022 16:09
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltı


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadilinin Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 102.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 224.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLSM00019 8.000.000 9.568.627,450 119,60784 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLSM00019 Nâma
B Grubu, BRLSM, TREBLSM00027 94.000.000 112.431.372,550 119,60784 B Grubu B Grubu, BRLSM, TREBLSM00027 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 102.000.000 122.000.000,000 119,60784

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 25.11.2022

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 122.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.11.2022
SPK Başvuru Tarihi 14.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 28.11.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 102.000.000 TL'den bedelsiz artırılarak 224.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşmemizin tadil edilen "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Kasım 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Kasım 2022 tarih ve 10713 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Birleşim Mühendislik Bedelsiz İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Birleşim Mühendislik Sermaye Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082914


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