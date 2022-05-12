***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
12.05.2022 11:08
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Perspektif Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%7
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%7
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ve bağlı ortaklığının cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Perspektif Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bugün (12.05.2022) Akzirve Topkapı 29 Projesi kapsamında
- Birleşim Mühendislik, mekanik tesisat işleri için 4.010.164,02 USD+KDV, 26.749.714,37 TL+KDV,
- Erde Mühendislik, elektrik tesisat işleri için 4.293.878,43 USD+KDV, 23.306.498,94 TL+KDV
olmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır.
Akzirve Topkapı 29 Projesi kapsamında Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla 209.183.489,50 TL (KDV Dahil)'dir.
İş süresi 12 ay olarak planlanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029622
BIST