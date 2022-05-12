***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıPerspektif Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%7Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%7İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih12/05/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin ve bağlı ortaklığının cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Perspektif Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bugün (12.05.2022) Akzirve Topkapı 29 Projesi kapsamında- Birleşim Mühendislik, mekanik tesisat işleri için 4.010.164,02 USD+KDV, 26.749.714,37 TL+KDV,- Erde Mühendislik, elektrik tesisat işleri için 4.293.878,43 USD+KDV, 23.306.498,94 TL+KDVolmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır.Akzirve Topkapı 29 Projesi kapsamında Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla 209.183.489,50 TL (KDV Dahil)'dir.İş süresi 12 ay olarak planlanmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029622BIST