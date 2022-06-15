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***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

15.06.2022 15:07
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Dost İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ve bağlı ortaklığının cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

             Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Dost İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş. arasında bugün (15.06.2022) Acar Verde Projesi kapsamında
-        Birleşim Mühendislik, mekanik tesisat işleri için 11.934.000 USD+KDV,
-        Erde Mühendislik, elektrik tesisat işleri için 6.366.000 USD+KDV
olmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır.
Acar Verde Projesi kapsamında Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 373.576.200 TL (KDV Dahil)'dir.
İş süresi 18 ay olarak planlanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037427


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SANEL 6,16 5.567.853 % 10,00  
UFUK 73,70 10.944.609 % 10,00  
YGGYO 22,38 23.281.100 % 9,92  
TSGYO 4,89 132.876.817 % 9,89  
LIDFA 9,60 2.343.314 % 9,09  
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Riyal 4,5984 4,6214 % 0,47  
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Altın Gr. 1.019 1.019 3,67  
Cumhuriyet 6.784 6.886 46,00  
Tam 6.766 6.870 -1,00  
Yarım 3.322 3.360 -1,00  
Çeyrek 1.664 1.679 -1,00  
Gümüş.Ons 21,56 21,58 -0,09  
Gümüş Gr. 12,00 12,02 0,00  
B. Petrol 117 117 -1,85  
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