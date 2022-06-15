***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDost İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/06/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin ve bağlı ortaklığının cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Dost İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş. arasında bugün (15.06.2022) Acar Verde Projesi kapsamında- Birleşim Mühendislik, mekanik tesisat işleri için 11.934.000 USD+KDV,- Erde Mühendislik, elektrik tesisat işleri için 6.366.000 USD+KDVolmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır.Acar Verde Projesi kapsamında Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 373.576.200 TL (KDV Dahil)'dir.İş süresi 18 ay olarak planlanmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037427BIST