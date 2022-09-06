***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
06.09.2022 17:17
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%11
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%11
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Fabrikası Argon Dönüşüm Tesisi mekanik tesisat işleri için 3.717.000,00 TL (KDV dahil) olmak üzere bugün (06.09.2022) yeni bir sözleşme imzalanmıştır.
İş süresi 2022 yıl sonu olarak planlanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060635
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
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|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
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|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
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|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
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|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
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|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
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|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
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|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
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|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
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|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
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|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
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|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
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|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
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|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,2159
|18,2251
|% 0,05
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|Euro
|18,0666
|18,0796
|% -0,08
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|Sterlin
|20,9778
|21,0830
|% 0,24
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|Frank
|18,4534
|18,5646
|% -0,37
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|Riyal
|4,8341
|4,8584
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-6,80
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|Altın Gr.
|997
|998
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.752
|6.846
|34,00
|
|Yarım
|3.290
|3.342
|11,00
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|Çeyrek
|1.650
|1.673
|7,00
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|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,07
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|B. Petrol
|93,42
|93,42
|-2,32
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