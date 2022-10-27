***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.10.2022 10:33
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%11
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%11
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Ankara Balgat Karma Projesi ofis katları mekanik tesisat işleri için 3.467.430,00 TL (KDV dahil) olmak üzere bugün (27.10.2022) yeni bir sözleşme imzalanmıştır.
İş süresi 2022 yılsonu olarak planlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074564
BIST
11:133.922
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -54,08
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.915
11:1318,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
11:1318,7661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
11:13996,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,91
|Açılış
|: 995,65
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler11:13
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|VERUS
|81,70
|57.136.086
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|2.729.458
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|12.773.240
|% 9,93
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|3.317.488
|% -9,96
|
|VKING
|10,35
|2.383.167
|% -7,42
|
|DOGUB
|9,68
|17.739.008
|% -5,93
|
|GESAN
|153,90
|68.424.189
|% -5,58
|
|YEOTK
|51,30
|24.053.266
|% -5,00
|
|THYAO
|97,30
|2.522.057.298
|% -1,52
|
|AKBNK
|15,35
|1.390.579.080
|% -2,72
|
|EREGL
|30,04
|1.024.619.616
|% -2,47
|
|SISE
|33,44
|885.511.155
|% -1,65
|
|ASELS
|32,54
|850.006.817
|% -2,05
|
|EKGYO
|4,51
|748.521.976
|% -1,31
|
|AKBNK
|15,35
|1.390.579.080
|% -2,72
|
|SKBNK
|2,08
|162.580.448
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,44
|730.792.580
|% -2,98
|
|TSKB
|3,07
|205.737.982
|% -0,65
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6106
|18,6145
|% 0,04
|
|Euro
|18,7456
|18,7661
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,5266
|21,6346
|% -0,17
|
|Frank
|18,7868
|18,9000
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,09
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|1,56
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.685
|6.751
|-17,00
|
|Yarım
|3.257
|3.300
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.650
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,48
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|-0,13
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TAVHL, ISCTR
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TTKOM, KOZAA
-
11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 07 kaybederek (% -1.51 ) 3, 459
-
11:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERUS, ADEL, SUMAS, MTRYO, EKIZ
-
11:28
KCAER, TRCAS, MTRYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında