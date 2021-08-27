***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu
27.08.2021 14:57
***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Dudullu OSB Mah. 1.Cad. Birleşim Grup No:3/1 34775 Ümraniye –İSTANBUL
İnternet Adresi www.birlesim.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
birlesim@birlesim.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Dudullu OSB Mah. 1.Cad. Birleşim Grup No:3/1 34775 Ümraniye –İSTANBUL +90 216 499 49 59 +90 216 499 49 60
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kadriye Yılmaz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirim@birlesim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207186
Gökçe Alaçlı Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 01.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirim@birlesim.com - -
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Tüm alt ve üst yapı inşaat projelerinin iklimlendirme, sıhhi tesisat, yangın söndürme, duman egzoz, buhar dağıtım, medikal gaz ve bina otomasyonu başta olmak üzere her türlü mekanik tesisatları ile orta gerilim, alçak gerilim, aydınlatma, zayıf akım, topraklama ve otomasyon başta olmak üzere her türlü elektrik ve elektronik tesisatlarının projelendirilmesi, uygulaması, test-ayar-dengeleme işlerinin yapılması, işletme eğitimlerinin verilmesi ve teknik kullanım kılavuzları dahil tam takım dokümantasyonu ile birlikte işverene teslim edilmesidir.
Şirketin Süresi Süresiz
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 20.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 8000000 TRY 8000000 TRY 7,84 Yönetim Kuruluna aday gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 94000000 TRY 94000000 TRY 92,16 - İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MESUT ALTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 30.88 A ve B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
İDRİS ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 30.88 A ve B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
İBRAHİM BİNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi
RAHİME ALEV DUMANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
GÜLTEKİN PORTİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SİNAN ŞAHİN Genel Müdür Makine Mühendisi Koordinatör
EBRU DİDAR BAYKAN Mali İşler Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Müdürü
ESRA ELMAS DALKILIÇ Satınalma Müdürü Elektrik Mühendisi
AYDIN BÖREKCİ Teknik Ofis Müdürü Makine Mühendisi Teknik Ofis Müdürü
POLAT DEMİRCAN Mali Analiz ve İç Denetim Müdürü Makine Mühendisi Mali Analiz ve İç Denetim Müdürü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sanayi tesisleri, hastane, AVM, ofis ve rezidans gibi farklı kullanım amaçlı binaların elektrik taahhüt işlerinin işletme, bakım, onarım ve servis hizmetlerini 10000000 100 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960777
BIST