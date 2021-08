***BRLSM*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş( Şirket Genel Bilgi Formu









İletişim BilgileriMerkez Adresi Dudullu OSB Mah. 1.Cad. Birleşim Grup No:3/1 34775 Ümraniye –İSTANBULİnternet Adresi www.birlesim.comElektronik Posta AdresiE-postabirlesim@birlesim.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksDudullu OSB Mah. 1.Cad. Birleşim Grup No:3/1 34775 Ümraniye –İSTANBUL +90 216 499 49 59 +90 216 499 49 60Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoKadriye Yılmaz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirim@birlesim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207186Gökçe Alaçlı Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 01.06.2021 +90 216 499 49 59 yatirim@birlesim.com - -Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Tüm alt ve üst yapı inşaat projelerinin iklimlendirme, sıhhi tesisat, yangın söndürme, duman egzoz, buhar dağıtım, medikal gaz ve bina otomasyonu başta olmak üzere her türlü mekanik tesisatları ile orta gerilim, alçak gerilim, aydınlatma, zayıf akım, topraklama ve otomasyon başta olmak üzere her türlü elektrik ve elektronik tesisatlarının projelendirilmesi, uygulaması, test-ayar-dengeleme işlerinin yapılması, işletme eğitimlerinin verilmesi ve teknik kullanım kılavuzları dahil tam takım dokümantasyonu ile birlikte işverene teslim edilmesidir.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 20.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 8000000 TRY 8000000 TRY 7,84 Yönetim Kuruluna aday gösterme İşlem GörmüyorB Nama 94000000 TRY 94000000 TRY 92,16 - İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMESUT ALTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 30.88 A ve B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırİDRİS ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 30.88 A ve B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırİBRAHİM BİNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim KomitesiRAHİME ALEV DUMANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim KomitesiGÜLTEKİN PORTİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 01.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu KomiteYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSİNAN ŞAHİN Genel Müdür Makine Mühendisi KoordinatörEBRU DİDAR BAYKAN Mali İşler Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler MüdürüESRA ELMAS DALKILIÇ Satınalma Müdürü Elektrik MühendisiAYDIN BÖREKCİ Teknik Ofis Müdürü Makine Mühendisi Teknik Ofis MüdürüPOLAT DEMİRCAN Mali Analiz ve İç Denetim Müdürü Makine Mühendisi Mali Analiz ve İç Denetim MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiErde Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sanayi tesisleri, hastane, AVM, ofis ve rezidans gibi farklı kullanım amaçlı binaların elektrik taahhüt işlerinin işletme, bakım, onarım ve servis hizmetlerini 10000000 100 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960777BIST