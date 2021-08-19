***BRLSM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









l Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST İnşaat ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 102.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %38 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBIRLESIM MUHENDISLIK XUTUM 20/08/2021BIRLESIM MUHENDISLIK XTUMY 20/08/2021BIRLESIM MUHENDISLIK XYLDZ 20/08/2021BIRLESIM MUHENDISLIK XHARZ 20/08/2021BIRLESIM MUHENDISLIK XUHIZ 20/08/2021BIRLESIM MUHENDISLIK XINSA 20/08/2021BIRLESIM MUHENDISLIK XSIST 20/08/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959273BIST