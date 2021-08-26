***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2021 10:57
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960522
BIST
12:151.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:158,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:159,8713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:15480,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,06
|Açılış
|: 480,72
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.467.801
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|CANTE
|13,77
|75.233.389
|% 7,66
|
|AGYO
|3,69
|8.392.329
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.439.149
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|473.125.120
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,25
|278.044.503
|% -7,18
|
|ISKUR
|370.000,00
|370.000
|% -5,13
|
|THYAO
|12,79
|667.140.518
|% 2,32
|
|GESAN
|24,62
|473.125.120
|% -9,95
|
|GARAN
|9,53
|443.031.544
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,16
|288.545.409
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,25
|278.044.503
|% -7,18
|
|MRGYO
|1,16
|288.545.409
|% -4,92
|
|ODAS
|1,49
|93.681.692
|% 1,36
|
|THYAO
|12,79
|667.140.518
|% 2,32
|
|YKBNK
|2,56
|119.408.951
|% 0,39
|
|GARAN
|9,53
|443.031.544
|% 0,00
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3704
|8,3735
|% 0,03
|
|Euro
|9,8633
|9,8687
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4549
|11,5123
|% -0,24
|
|Frank
|9,0838
|9,1386
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2237
|2,2348
|% -0,03
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,65
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.172
|3.252
|-16,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|-7,89
|
|Çeyrek
|769
|786
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|-0,71
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 6 artarak (% 0.55 ) 1, 580
-
12:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
12:21XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 4, 388.00 milyon TL de
-
12:21INVEO
Yüzde 4.18 oranında artışla 101.00 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 260 adet işlem
-
12:18DARDL
Yüzde 7.46 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 729, 463 adet işlem