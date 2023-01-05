***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:43
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093575
BIST
10:445.432
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -91,69
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.422
10:4418,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:4419,9463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0543
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:441.117,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.117,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:44
|DOGUB
|11,00
|12.064.266
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|126.577.468
|% 9,96
|
|BFREN
|5.739,50
|89.484.172
|% 9,73
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|ULUSE
|202,50
|21.982.643
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.781.353
|% -9,87
|
|HURGZ
|5,20
|4.706.640
|% -9,57
|
|LIDER
|80,05
|5.913.248
|% -9,03
|
|EREGL
|43,54
|3.147.286.218
|% 1,44
|
|THYAO
|145,70
|2.688.728.332
|% 0,83
|
|KRDMD
|19,38
|1.396.474.211
|% -2,07
|
|ASELS
|64,90
|1.358.980.057
|% -0,38
|
|EKGYO
|9,37
|1.294.880.515
|% -0,53
|
|EKGYO
|9,37
|1.294.880.515
|% -0,53
|
|EREGL
|43,54
|3.147.286.218
|% 1,44
|
|KRDMD
|19,38
|1.396.474.211
|% -2,07
|
|YKBNK
|11,68
|444.859.737
|% 0,34
|
|PETKM
|19,88
|690.375.139
|% -0,60
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7486
|18,7600
|% 0,09
|
|Euro
|19,9147
|19,9463
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4832
|22,5960
|% -0,22
|
|Frank
|20,1074
|20,2285
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9727
|4,9977
|% 0,07
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-3,55
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|0,45
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.565
|7.631
|5,00
|
|Yarım
|3.664
|3.730
|2,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.865
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,00
|
|B. Petrol
|78,52
|78,52
|0,68
|