***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:18
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114003
BIST
12:435.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 73,91
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.970
12:4318,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
12:4320,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0386
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
12:431.112,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,47
|Açılış
|: 1.112,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler12:41
|OYAKC
|30,14
|206.100.205
|% 10,00
|
|UMPAS
|4,42
|141.816
|% 9,95
|
|BASCM
|5,87
|505.888
|% 9,93
|
|BMSCH
|16,70
|34.956.050
|% 8,02
|
|IHAAS
|123,10
|6.158.480
|% 7,60
|
|EYGYO
|15,25
|52.493.203
|% -9,76
|
|MACKO
|59,90
|399.743.924
|% -9,10
|
|AGESA
|26,70
|50.937.790
|% -9,00
|
|HUNER
|8,24
|72.553.882
|% -7,21
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|ASTOR
|25,66
|924.843.672
|% -4,82
|
|ENJSA
|30,60
|450.377.222
|% -1,54
|
|MACKO
|59,90
|399.743.924
|% -9,10
|
|GESAN
|210,20
|234.194.229
|% -4,06
|
|KONTR
|138,20
|221.652.650
|% 1,99
|
|ASTOR
|25,66
|924.843.672
|% -4,82
|
|SOKE
|12,83
|195.713.824
|% -6,76
|
|SEGYO
|2,01
|27.237.564
|% -4,29
|
|PSGYO
|6,52
|82.493.048
|% -3,98
|
|MOBTL
|3,33
|33.185.534
|% -3,20
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8485
|18,8513
|% 0,01
|
|Euro
|20,1820
|20,1900
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6393
|22,7528
|% 0,14
|
|Frank
|20,3481
|20,4707
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0112
|5,0363
|% 0,04
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,87
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.566
|7.622
|-13,00
|
|Yarım
|3.696
|3.730
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|-0,21
|