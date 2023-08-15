***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2023 15:32
***BRLSM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRLSM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185580
BIST
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17:177.629
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -108,28
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.615
En Yüksek
7.795
17:1727,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0520
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
17:1729,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1342
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
17:171.657,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.657,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BARMA
|19,91
|23.902.791
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|84.231.259
|% 9,99
|
|RUBNS
|47,62
|717.224.072
|% 9,98
|
|OBASE
|24,48
|104.197.648
|% 9,97
|
|KAYSE
|38,16
|1.193.987.106
|% 9,97
|
|SDTTR
|360,00
|537.565.883
|% -9,98
|
|ONCSM
|239,90
|537.227.615
|% -8,64
|
|KLSER
|66,25
|1.896.060.379
|% -4,19
|
|CWENE
|353,30
|771.341.960
|% -3,99
|
|YYLGD
|16,94
|164.258.188
|% -3,75
|
|ASTOR
|141,00
|10.010.892.218
|% 0,71
|
|EUPWR
|195,30
|2.365.932.937
|% -3,70
|
|KLSER
|66,25
|1.896.060.379
|% -4,19
|
|AKFYE
|17,32
|1.329.120.641
|% 2,85
|
|KAYSE
|38,16
|1.193.987.106
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,32
|1.329.120.641
|% 2,85
|
|ASTOR
|141,00
|10.010.892.218
|% 0,71
|
|ASGYO
|17,90
|1.052.657.663
|% 0,73
|
|FZLGY
|15,99
|610.031.009
|% 8,04
|
|GOKNR
|21,56
|706.820.687
|% 3,45
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0407
|27,0519
|% 0,17
|
|Euro
|29,5826
|29,6071
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,3329
|34,5051
|% 0,53
|
|Frank
|30,7296
|30,9147
|% 0,33
|
|Riyal
|7,1921
|7,2282
|% 0,22
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|0,23
|
|Cumhuriyet
|11.331
|11.502
|-11,00
|
|Tam
|11.101
|11.178
|-28,00
|
|Yarım
|5.568
|5.615
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.807
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,57
|19,58
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|-1,04
|
Seans Raporu
17:15
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