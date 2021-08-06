***BRLSM* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
06.08.2021 17:27
***BRLSM******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu (Part-1) .Ek' yer almaktadır Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955409
BIST
17:301.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
17:308,6312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1113
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6391
En Düşük
8,5140
17:3010,1833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0764
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
17:30489,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,44
|Açılış
|: 489,75
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,40
BIST En Aktif Hisseler17:30
|SAFKR
|9,35
|73.193.913
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.627.398
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|777.768.330
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.620.511
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|113.935.973
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.432.403
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.781.269
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|98.731.217
|% -9,38
|
|KARYE
|10,59
|120.718.026
|% -7,91
|
|GARAN
|9,28
|1.971.357.129
|% 0,22
|
|SISE
|8,06
|843.898.508
|% 2,41
|
|GENIL
|13,00
|777.768.330
|% 9,98
|
|THYAO
|12,82
|692.111.453
|% 0,47
|
|SASA
|30,06
|645.730.587
|% 1,35
|
|GARAN
|9,28
|1.971.357.129
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,48
|349.860.160
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,82
|226.088.044
|% 0,55
|
|SISE
|8,06
|843.898.508
|% 2,41
|
|IZMDC
|2,85
|306.119.696
|% -4,68
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6259
|8,6312
|% 1,31
|
|Euro
|10,1320
|10,1833
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9299
|11,9897
|% 0,84
|
|Frank
|9,4057
|9,4624
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2932
|2,3047
|% 1,25
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-40,02
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|0,25
|
Seans Raporu
17:30
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 71 artarak (% 0.53 ) 1, 271
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17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, GENIL, SNKRN, KTSKR, PENTA, SAFKR, IDGYO
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17:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, KRONT, AGYO
-
17:42
SAFKR, YAPRK, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
MTRYO, TRILC, KATMR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında