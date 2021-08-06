***BRLSM* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
06.08.2021 17:06
***BRLSM******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi Ekte Yer Almaktadır. (part-7) Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955401
BIST
17:161.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
17:168,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1055
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6391
En Düşük
8,5140
17:1610,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0436
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
17:16490,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,98
|Açılış
|: 490,21
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,40
BIST En Aktif Hisseler17:16
|SAFKR
|9,35
|73.075.888
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.567.257
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|777.508.031
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.603.878
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|113.472.881
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.425.625
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.774.094
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|97.853.987
|% -9,38
|
|DERIM
|9,66
|11.574.312
|% -7,38
|
|GARAN
|9,27
|1.918.313.817
|% 0,11
|
|SISE
|8,07
|832.378.630
|% 2,54
|
|GENIL
|13,00
|777.508.031
|% 9,98
|
|THYAO
|12,81
|678.209.331
|% 0,39
|
|SASA
|30,02
|638.649.006
|% 1,21
|
|GARAN
|9,27
|1.918.313.817
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,47
|336.468.962
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,83
|223.051.144
|% 1,10
|
|SISE
|8,07
|832.378.630
|% 2,54
|
|IZMDC
|2,85
|302.072.911
|% -4,68
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6219
|8,6254
|% 1,24
|
|Euro
|10,1452
|10,1505
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,9440
|12,0039
|% 0,96
|
|Frank
|9,4176
|9,4743
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2941
|2,3056
|% 1,29
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-38,43
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.227
|3.310
|-40,29
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|-19,48
|
|Çeyrek
|782
|801
|-9,74
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|-0,17
|
|B. Petrol
|71,12
|71,12
|-0,17
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30YKSLN
Yüzde 4.27 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 560, 489 adet işlem
-
17:29AYEN
Yüzde 4.53 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 364, 811 adet işlem
-
17:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, AKBNK
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 19 artarak (% 0.57 ) 1, 272
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, ESCAR, DAGI, PENTA, SNKRN, GENIL, IDGYO, SAFKR