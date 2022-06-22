***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
22.06.2022 14:36
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
08.06.2022-21.06.2022
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 08.06.2022 – 21.06.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038665
BIST
14:402.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,50
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
14:4017,3442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
14:4018,2565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0105
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
14:401.026,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.026,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.027,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MAKIM
|12,87
|420.386.861
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,99
|17.443.865
|% 9,35
|
|AKSGY
|2,82
|31.095.934
|% 8,46
|
|YYLGD
|19,16
|176.741.243
|% 7,40
|
|CLEBI
|323,90
|138.282.192
|% 7,11
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|166,30
|90.306.976
|% -9,77
|
|SMART
|6,07
|11.761.979
|% -3,65
|
|THYAO
|52,55
|3.077.101.517
|% 1,25
|
|EREGL
|28,20
|1.327.353.817
|% -1,74
|
|SISE
|22,38
|1.154.251.775
|% -1,06
|
|FROTO
|313,20
|875.347.472
|% 3,47
|
|SASA
|45,64
|862.220.671
|% -0,09
|
|ODAS
|3,13
|537.189.566
|% -2,49
|
|YKBNK
|4,96
|649.258.398
|% -0,40
|
|KARSN
|7,58
|746.590.939
|% -1,94
|
|AKBNK
|9,19
|673.328.391
|% 0,66
|
|DOHOL
|4,06
|277.897.390
|% -0,49
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3211
|17,3442
|% 0,03
|
|Euro
|18,2152
|18,2565
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,1724
|21,2786
|% -0,22
|
|Frank
|17,8905
|17,9982
|% 0,14
|
|Riyal
|4,6104
|4,6335
|% 0,11
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|6,97
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,80
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|3,00
|
|Tam
|6.812
|6.910
|23,00
|
|Yarım
|3.344
|3.380
|11,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,57
|