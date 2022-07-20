***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
20.07.2022 11:31
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
06.07.2022-19.07.2022
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 06.07.2022 - 19.07.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046742
BIST
11:492.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,32
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
11:4917,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0328
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
11:4918,0235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0550
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
11:49966,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,16
|Açılış
|: 966,40
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler11:47
|RHEAG
|1,98
|1.456.518
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|42.524.629
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.239.962
|% 9,96
|
|GRNYO
|2,60
|4.554.180
|% 9,70
|
|ESCAR
|53,05
|26.717.112
|% 8,93
|
|GLRYH
|3,65
|88.571.620
|% -5,19
|
|KONYA
|1.256,70
|42.363.642
|% -4,51
|
|KRSTL
|7,90
|11.185.918
|% -4,47
|
|PRDGS
|2,73
|18.971.236
|% -3,53
|
|TUKAS
|14,95
|72.342.687
|% -3,30
|
|THYAO
|51,10
|1.337.548.692
|% 0,00
|
|SISE
|21,26
|988.193.558
|% 0,38
|
|HEKTS
|34,22
|513.917.369
|% 3,82
|
|EREGL
|28,08
|478.776.065
|% 1,37
|
|KCHOL
|35,00
|424.683.272
|% 0,52
|
|EKGYO
|3,00
|270.420.633
|% -0,66
|
|TSKB
|2,27
|147.082.721
|% 2,71
|
|KARSN
|7,58
|363.945.515
|% 3,41
|
|ODAS
|3,51
|169.581.372
|% 1,45
|
|SISE
|21,26
|988.193.558
|% 0,38
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5859
|17,5900
|% 0,17
|
|Euro
|18,0019
|18,0209
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,0496
|21,1552
|% 0,26
|
|Frank
|18,0692
|18,1781
|% 0,14
|
|Riyal
|4,6673
|4,6907
|% 0,15
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,64
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.546
|6.603
|-28,00
|
|Yarım
|3.190
|3.228
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.614
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,97
|
Seans Raporu
11:47
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