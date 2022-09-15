***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
15.09.2022 15:24
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
31.08.2022 – 13.09.2022
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 31.08.2022 – 13.09.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063324
BIST
16:313.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -58,46
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.378
16:3118,2683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:3118,2977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0931
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:31988,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,83
|Açılış
|: 988,71
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler16:31
|MERKO
|5,39
|74.531.020
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|399.277.406
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|67.576.663
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.891.563
|% 9,96
|
|SUWEN
|30,78
|46.119.955
|% 9,93
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.326.973
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.835.910.764
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.532.128
|% -9,98
|
|ASELS
|34,06
|8.480.456.773
|% 3,21
|
|THYAO
|74,90
|5.351.001.747
|% 0,81
|
|YKBNK
|7,08
|4.066.650.673
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,58
|3.711.937.097
|% 0,59
|
|ISCTR
|9,16
|3.433.131.992
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.066.650.673
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,25
|1.883.021.685
|% -3,85
|
|ISCTR
|9,16
|3.433.131.992
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,58
|3.711.937.097
|% 0,59
|
|ASELS
|34,06
|8.480.456.773
|% 3,21
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2589
|18,2683
|% 0,22
|
|Euro
|18,2848
|18,2977
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,9046
|21,0094
|% -0,39
|
|Frank
|18,9832
|19,0976
|% 0,57
|
|Riyal
|4,8443
|4,8686
|% 0,17
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-11,98
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.772
|-60,00
|
|Tam
|6.701
|6.762
|-30,00
|
|Yarım
|3.265
|3.306
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,54
|92,54
|-1,56
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:45YKBNK
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 549, 107, 201 adet işlem
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, HALKB, AKBNK
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 78 kaybederek (% -1.94 ) 3, 014
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, BRMEN, AKENR, ZOREN, ULUFA, IHLAS, MERKO, KIMMR, KAPLM, IHEVA
-
16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, ISGYO, PAGYO, HALKB, HKTM, SKBNK, AKBNK, ISATR, GARAN, ISCTR