***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
28.09.2022 11:08
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
14.09.2022-27.09.2022
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 14.09.2022 – 27.09.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065628
BIST
12:053.272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 6,22
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
12:0518,5170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0685
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5170
En Düşük
18,4132
12:0517,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0241
|Açılış
|: 17,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
12:05963,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,48
|Açılış
|: 963,74
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler12:05
|ALKIM
|34,76
|118.069.353
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|77.193.406
|% 9,93
|
|BRLSM
|11,83
|81.246.555
|% 9,84
|
|ISFIN
|7,40
|28.885.401
|% 8,50
|
|ALKA
|78,05
|31.131.209
|% 8,48
|
|ULUFA
|5,19
|1.933.488
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.817.460
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,46
|451.012.299
|% -9,66
|
|SKBNK
|1,92
|328.408.148
|% -6,80
|
|EGSER
|29,92
|60.521.491
|% -6,50
|
|THYAO
|70,45
|1.149.074.337
|% -0,77
|
|YKBNK
|7,40
|1.034.082.033
|% 2,21
|
|SASA
|67,90
|1.019.868.086
|% -1,59
|
|AKBNK
|11,89
|947.699.904
|% 0,59
|
|GARAN
|20,08
|885.360.803
|% 2,34
|
|EKGYO
|4,00
|759.051.167
|% 0,50
|
|SKBNK
|1,92
|328.408.148
|% -6,80
|
|YKBNK
|7,40
|1.034.082.033
|% 2,21
|
|TSKB
|2,43
|316.419.086
|% -3,95
|
|ZOREN
|3,46
|451.012.299
|% -9,66
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5099
|18,5170
|% 0,37
|
|Euro
|17,6984
|17,7140
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,7051
|19,8039
|% -0,13
|
|Frank
|18,5542
|18,6660
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9032
|4,9278
|% 0,34
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-10,62
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|-41,00
|
|Tam
|6.571
|6.653
|-23,00
|
|Yarım
|3.197
|3.252
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,15
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-0,40
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:19ELITE
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 502 adet işlem
-
12:18ISFIN
Yüzde 7.92 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 889, 654 adet işlem
-
12:17YYLGD
Yüzde 4.78 oranında artışla 21.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 420, 041 adet işlem
-
12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 99 artarak (% 0.08 ) 3, 563
-
12:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, SASA