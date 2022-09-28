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***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

28.09.2022 11:08
***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
14.09.2022-27.09.2022
Açıklamalar

   Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 14.09.2022 – 27.09.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065628


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BIST En Aktif Hisseler12:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKIM 34,76 118.069.353 % 10,00  
ARASE 134,00 77.193.406 % 9,93  
BRLSM 11,83 81.246.555 % 9,84  
ISFIN 7,40 28.885.401 % 8,50  
ALKA 78,05 31.131.209 % 8,48  
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12:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5099 18,5170 % 0,37  
Euro 17,6984 17,7140 % 0,14  
Sterlin 19,7051 19,8039 % -0,13  
Frank 18,5542 18,6660 % 0,23  
Riyal 4,9032 4,9278 % 0,34  
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12:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.618 1.619 -10,62  
Altın Gr. 964 964 -2,07  
Cumhuriyet 6.532 6.631 -41,00  
Tam 6.571 6.653 -23,00  
Yarım 3.197 3.252 -11,00  
Çeyrek 1.603 1.626 -6,00  
Gümüş.Ons 17,99 18,03 -0,37  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 -0,15  
B. Petrol 84,47 84,47 -0,40  
Seans Raporu 12:05
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