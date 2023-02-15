***BRLSM* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
15.02.2023 14:10
***BRLSM******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [BRLSM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
01.02.2023 - 14.02.2023
Açıklamalar
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM.E) paylarında 01.02.2023 - 14.02.2023 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113514
BIST
15:224.948
En Yüksek
|Değişim
|: 9,83%
|| 443,07
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2218,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2220,4100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1200
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,4300
En Düşük
20,3900
15:221.112,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,66
|Açılış
|: 1.112,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:20
|BIMAS
|132,00
|629.750.563
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.102,90
|109.642.814
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|28.180.891
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.102.468
|% 10,00
|
|HKTM
|55,55
|25.337.430
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.171.581
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.633.332.866
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.579.588
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.260.941.549
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.071.744.621
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|399.400.528
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|265.891.388
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,07
|510.312.767
|% 5,57
|
|YKBNK
|8,94
|698.037.928
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.595.198
|% 9,83
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8439
|18,8522
|% 0,09
|
|Euro
|20,1926
|20,2016
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,6598
|22,7735
|% -0,89
|
|Frank
|20,3647
|20,4874
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% 0,08
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-19,80
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,41
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.547
|7.602
|-116,00
|
|Yarım
|3.687
|3.720
|-56,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.860
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,03
|-0,22
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|-0,61
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TAVHL, ODAS
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, AKBNK, KRDMD
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 400, 34 artarak (% 9.94 ) 4, 429
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, EGEEN, SKBNK, KONTR, PSDTC, QNBFB, COSMO, KOZAA, DOAS, TEKTU
-
15:33
FLAP, AVHOL, KUVVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında