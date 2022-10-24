***BRLSM* *IYF*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRLSM******IYF*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IYF]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığı Likidite Sağlayıcılık Anlaşması 25.10.2022 tarihinden başlamak üzere 1(bir) yıl süre ile uzatılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073624BIST