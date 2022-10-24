***BRLSM* *IYF*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 16:23
***BRLSM******IYF*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IYF]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığı Likidite Sağlayıcılık Anlaşması 25.10.2022 tarihinden başlamak üzere 1(bir) yıl süre ile uzatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073624
BIST
16:574.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 67,94
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
16:5718,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
16:5718,3724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0419
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
16:57988,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,97
|Açılış
|: 988,50
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler16:54
|FENER
|62,15
|369.885.116
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.427.689
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.253.697
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|1.089.049
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|899.839.048
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|PENTA
|71,30
|239.566.751
|% -9,43
|
|GESAN
|161,40
|1.287.196.003
|% -8,03
|
|BTCIM
|43,70
|79.651.310
|% -8,00
|
|THYAO
|100,10
|6.662.142.305
|% 2,19
|
|EREGL
|30,56
|3.332.117.470
|% 3,45
|
|SISE
|32,82
|2.658.307.750
|% 2,56
|
|KRDMD
|12,70
|2.464.231.029
|% 3,08
|
|SASA
|100,80
|2.392.745.542
|% 8,21
|
|EKGYO
|4,70
|1.696.292.165
|% 1,29
|
|YKBNK
|9,65
|1.878.702.507
|% 1,79
|
|KRDMD
|12,70
|2.464.231.029
|% 3,08
|
|ODAS
|7,63
|1.376.686.221
|% -3,78
|
|SKBNK
|1,99
|349.037.366
|% 1,53
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5994
|18,6089
|% 0,15
|
|Euro
|18,3544
|18,3662
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,9939
|21,0992
|% 0,26
|
|Frank
|18,5475
|18,6592
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% 0,09
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-7,08
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.729
|-49,00
|
|Tam
|6.662
|6.757
|48,00
|
|Yarım
|3.246
|3.299
|19,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|-0,07
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:08MNDRS
Yüzde 6.01 oranında artışla 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 767, 081 adet işlem
-
17:07POLHO
Yüzde 7.54 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 188, 468 adet işlem
-
17:06ULAS
Yüzde 5.43 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 130, 301 adet işlem
-
17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 45 artarak (% 2.01 ) 4, 385
-
17:05
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, KRDMD