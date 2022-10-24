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***BRLSM* *IYF*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.10.2022 16:23
***BRLSM* *IYF*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklama


***BRLSM******IYF*** BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığı Likidite Sağlayıcılık Anlaşması  25.10.2022 tarihinden başlamak üzere 1(bir) yıl süre ile uzatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073624


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FENER 62,15 369.885.116 % 10,00  
DITAS 36,08 10.427.689 % 10,00  
BFREN 2.134,00 95.253.697 % 10,00  
KERVN 0,66 2.509.581 % 10,00  
SODSN 30,14 1.089.049 % 10,00  
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Dolar 18,5994 18,6089 % 0,15  
Euro 18,3544 18,3662 % 0,19  
Sterlin 20,9939 21,0992 % 0,26  
Frank 18,5475 18,6592 % -0,02  
Riyal 4,9334 4,9581 % 0,09  
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16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.651 -7,08  
Altın Gr. 985 985 -4,98  
Cumhuriyet 6.628 6.729 -49,00  
Tam 6.662 6.757 48,00  
Yarım 3.246 3.299 19,00  
Çeyrek 1.628 1.651 10,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,22 -0,23  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,16  
B. Petrol 91,27 91,27 -0,07  
Seans Raporu 16:54
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