***BRLSM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2022 17:15
***BRLSM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRLSM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İdris Çakır tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya
17:054.766
En Yüksek
|Değişim
|: 4,28%
|| 195,67
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.775
En Düşük
4.567
17:0518,6206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
17:0519,1049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0305
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
17:051.043,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.043,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler17:03
|MERKO
|7,48
|89.859.000
|% 10,00
|
|HEKTS
|41,14
|4.736.176.234
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|86.095.327
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|119.870.951
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|20.835.796
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|158,50
|122.233.725
|% -6,43
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|THYAO
|109,10
|8.234.063.295
|% 2,06
|
|EREGL
|41,00
|7.943.751.994
|% 8,75
|
|KRDMD
|13,82
|5.839.760.578
|% 5,10
|
|SASA
|149,40
|5.177.185.532
|% 9,93
|
|HEKTS
|41,14
|4.736.176.234
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,04
|4.131.431.104
|% 4,50
|
|KRDMD
|13,82
|5.839.760.578
|% 5,10
|
|YKBNK
|11,56
|4.459.198.270
|% 1,31
|
|ISCTR
|10,13
|3.164.637.826
|% 3,90
|
|SKBNK
|2,49
|642.590.088
|% 1,63
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6104
|18,6186
|% -0,01
|
|Euro
|19,0976
|19,1110
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,0404
|22,1510
|% 0,45
|
|Frank
|19,4797
|19,5970
|% 0,74
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% -0,01
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.984
|7.090
|-7,00
|
|Tam
|7.002
|7.069
|-3,00
|
|Yarım
|3.401
|3.456
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.727
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,66
|0,17
|
|B. Petrol
|89,17
|89,17
|1,72
|
Seans Raporu
17:03
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