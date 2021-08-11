***BRLSM* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
11.08.2021 17:04
***BRLSM******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRLSM Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957305
BIST
17:091.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -16,42
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:098,6577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0591
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:0910,1773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0836
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:09485,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,71
|Açılış
|: 485,27
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:09
|MARKA
|5,06
|3.119.530
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.370.189
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|19.887.262
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.096.246
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|252.000.810
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.617.811
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|369.516
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,66
|91.391.441
|% -9,80
|
|EDATA
|15,95
|25.869.542
|% -8,86
|
|KRDMD
|8,06
|1.829.733.868
|% 0,62
|
|GARAN
|9,11
|1.214.026.932
|% 0,00
|
|SISE
|8,35
|1.053.888.699
|% -0,48
|
|EREGL
|19,35
|966.099.439
|% -1,83
|
|GENIL
|16,30
|914.295.392
|% 3,62
|
|KRDMD
|8,06
|1.829.733.868
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,44
|391.565.219
|% -2,01
|
|GARAN
|9,11
|1.214.026.932
|% 0,00
|
|SISE
|8,35
|1.053.888.699
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,84
|217.813.404
|% -0,54
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6543
|8,6577
|% 0,69
|
|Euro
|10,1469
|10,1773
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0190
|% 0,92
|
|Frank
|9,3587
|9,4150
|% 0,96
|
|Riyal
|2,3024
|2,3139
|% 0,82
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|13,42
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,63
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|48,00
|
|Tam
|3.207
|3.287
|52,48
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|25,38
|
|Çeyrek
|777
|795
|12,69
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|-0,91
|
Seans Raporu
17:09
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17:23IDEAS
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 51.85 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 306 adet işlem
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17:22KAPLM
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 215 adet işlem
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17:21QUAGR
Yüzde -51.19 oranında düşüşle 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 392 adet işlem
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17:20XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 13, 239.00 milyon TL de
-
17:20IZMDC
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 797, 568 adet işlem