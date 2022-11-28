***BRLSM* *MZHLD* *ETILR* *AVC* *ITTFH* *ATAYM* *DERHL* *HVC* *GZNMI* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.11.2022 09:32
***BRLSM******MZHLD******ETILR******AVC******ITTFH******ATAYM******DERHL******HVC******GZNMI******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, BRLSM, DERHL, ETILR, GZNMI, ITTFH, MZHLD, ATAYM]
İlgili Fonlar [AVC, HVC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082432
BIST
16:484.956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 81,74
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:4818,6189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0147
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:4819,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0581
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:481.050,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.050,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:48
|CEOEM
|16,50
|121.305.223
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.128.194
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.142.456
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.018.604
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.474.803
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|236.903.814
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,54
|52.964.409
|% -8,48
|
|IHAAS
|87,70
|66.324.260
|% -7,83
|
|BRLSM
|13,13
|255.476.282
|% -7,21
|
|THYAO
|116,40
|8.487.482.596
|% 2,28
|
|PETKM
|18,26
|4.562.103.277
|% 5,24
|
|EREGL
|42,26
|4.181.282.022
|% 0,91
|
|ASELS
|48,88
|3.946.237.419
|% 1,41
|
|ISCTR
|10,54
|3.641.113.734
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,97
|3.252.073.154
|% 0,87
|
|SKBNK
|2,79
|1.255.123.675
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,54
|3.641.113.734
|% 2,83
|
|YKBNK
|11,99
|3.553.832.133
|% 4,72
|
|VAKBN
|10,19
|2.646.050.626
|% 6,59
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6103
|18,6189
|% -0,08
|
|Euro
|19,4530
|19,4647
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4098
|22,5222
|% -0,28
|
|Frank
|19,6553
|19,7737
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% -0,12
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.015
|7.079
|-30,00
|
|Yarım
|3.402
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|-2,38
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03GLYHO
Yüzde 7.25 oranında artışla 9.76 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 698, 835 adet işlem
-
17:02SKTAS
Yüzde 7.73 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 125, 505 adet işlem
-
17:01MNDRS
Yüzde 5.65 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 830, 207 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 78 artarak (% 1.86 ) 5, 363
-
17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CEOEM, SUNTK