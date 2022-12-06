***BRLSM* *PAPIL* *SAMAT* *ORCAY* *SNGYO* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
06.12.2022 13:41
***BRLSM******PAPIL******SAMAT******ORCAY******SNGYO******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [BRLSM, ORCAY, PAPIL, SAMAT, SNGYO, ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BIRLESIM MUHENDISLIK 48 07/12/2022
ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 53 07/12/2022
PAPILON SAVUNMA 77 07/12/2022
SARAY MATBAACILIK 54 07/12/2022
SINPAS GMYO 55 07/12/2022
ZORLU ENERJI 26 07/12/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084746
BIST
16:544.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 37,78
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:5418,6407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:5419,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0543
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:541.064,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.064,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:52
|BARMA
|122,10
|32.587.391
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|773.154.439
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|115.105.801
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|409.284.152
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.180.824.555
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.822.236
|% -9,91
|
|PEKGY
|3,36
|361.412.851
|% -9,19
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,17
|11.482.194.828
|% 5,79
|
|THYAO
|135,30
|7.725.699.054
|% -2,38
|
|EREGL
|42,62
|5.802.864.137
|% 0,42
|
|SISE
|40,14
|4.552.490.060
|% 3,88
|
|AKBNK
|16,23
|3.697.939.532
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,17
|11.482.194.828
|% 5,79
|
|EKGYO
|7,32
|3.286.290.400
|% 0,69
|
|ADESE
|1,88
|527.794.973
|% 1,62
|
|AKBNK
|16,23
|3.697.939.532
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,23
|2.088.487.040
|% 0,79
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6348
|18,6393
|% 0,01
|
|Euro
|19,5876
|19,5954
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,6832
|22,7970
|% 0,25
|
|Frank
|19,7539
|19,8729
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,48
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|8,03
|
|Cumhuriyet
|7.130
|7.238
|-49,00
|
|Tam
|7.179
|7.229
|61,00
|
|Yarım
|3.476
|3.534
|29,00
|
|Çeyrek
|1.744
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,50
|0,18
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-1,10
|
Seans Raporu
16:52
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