***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
29.06.2020 16:17
İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Önemli nitelikte işleme ilişkin genel kurul toplantı sonucu ve ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimiz mülkiyetindeki Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü Arsa'nın ilişkili tarafımız Yaşar Küçükçalık'a satışı ve satış bedelinin ortağın şirketten olan alacağından mahsubu kararı
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tüm bağımsız üyeler olumlu oy kullanmıştır
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
BRMEN, TRABRMEN91B4 1,34733
Para Birimi TRY
Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam Bedel
BRMEN, TRABRMEN91B4 0 0
Ek Açıklamalar
29.06.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantımıza katılarak Ayrılma Hakkını kullanmayı talep eden yatırımcımız olmamıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853291
BIST