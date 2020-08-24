***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.08.2020Tescil Tarihi19.08.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su21.08.2020 - 10143AçıklamalarDenetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmiş ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunularak kabul edilmiştir.Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü 19.08.2020 tarihi itibariyle tescil işlemleri gerçekleşmiş olup, Ticaret sicil Gazetesinde 21.08.2020 tarihinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870918BIST