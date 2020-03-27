***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşÇELEN KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü arsasının değerlemesiRapor Tarihi18.03.2020AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 13.03.2020 tarih ve 2 nolu kararı gereğinceYönetim Kurulumuz toplanarak, aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü arsasının satılması amacıyla Çelen Kurumsal Gaym.Değ. Danış. A.Ş. şirketine değerleme yaptırılmış olup, değerleme raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832958BIST