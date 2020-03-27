***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu
27.03.2020 18:10
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ÇELEN KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü arsasının değerlemesi
Rapor Tarihi
18.03.2020
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.03.2020 tarih ve 2 nolu kararı gereğince
Yönetim Kurulumuz toplanarak, aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü arsasının satılması amacıyla Çelen Kurumsal Gaym.Değ. Danış. A.Ş. şirketine değerleme yaptırılmış olup, değerleme raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832958
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0587
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0917
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1540
En Düşük
7,0479
18:05338,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,67
|Açılış
|: 338,18
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9911
|8,0312
|% 2,69
|
|Frank
|6,7151
|6,7555
|% 1,53
|
|Riyal
|1,7125
|1,7211
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.629
|-1,32
|
|Altın Gr.
|337
|338
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,47
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|24,41
|24,41
|-1,93
|