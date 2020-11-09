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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

09.11.2020 19:24
GÜNCEL HABERLER



***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887325


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,51 126.494.379 % 10,00  
MARTI 2,64 17.363.956 % 10,00  
ACSEL 18,37 20.275.981 % 10,00  
DOCO 337,70 155.286.032 % 10,00  
TAVHL 15,95 334.807.371 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1052 8,1069 % -4,84  
Euro 9,5738 9,5892 % -5,30  
Sterlin 10,6854 10,7390 % -4,35  
Frank 8,8988 8,9524 % -5,61  
Riyal 2,1669 2,1778 % -4,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.863 -89,14  
Altın Gr. 490 490 -44,62  
Cumhuriyet 3.270 3.319 -293,00  
Tam 3.260 3.346 -285,48  
Yarım 1.576 1.618 -138,09  
Çeyrek 790 809 -69,05  
Gümüş.Ons 23,80 23,83 -1,78  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,74  
B. Petrol 42,63 42,63 3,18  
Seans Raporu 18:05
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