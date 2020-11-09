***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802Diğer Düzeltmeler-7.774.794 7.774.794Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 23.500.847 -348.958 252.843 -16.531.605 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802Transferler-8.709.510 8.709.510 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.227 -10.704.599 -10.733.826 -121 -10.733.947Dönem Karı (Zararı)-10.704.599 -10.704.599 -121 -10.704.720Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.227 -29.227 -29.227Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 23.500.847 -378.185 252.843 -25.241.115 -10.704.599 23.867.842 6.013 23.873.855Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.721.996 -381.908 252.843 -33.015.909 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Diğer Düzeltmeler-7.740.398 7.740.398Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Transferler-10.249.967 10.663.372 413.405 413.405Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.465.978 -14.141 -32.353.871 -37.833.990 126 -37.833.864Dönem Karı (Zararı)0 -32.353.871 -32.353.871 126 -32.353.745Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.465.978 -14.141 16.437.222 19.975.828 25.001 18.515.620 -396.049 252.843 -35.525.478 -32.353.871 -13.068.884 6.139 -13.062.745Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.071.304 21.500.748Dönem Karı (Zararı)-32.353.871 -10.704.599Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-32.353.871 -10.704.599Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.705.142 10.354.833Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 32.290 24.605Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler88.082 114.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 88.082 114.232Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 10.215.996Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 10.215.996Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler29.584.770 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler29.584.770Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.753.015 21.886.937Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler487.056 756.145İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)487.056 756.145Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.327 97.926İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.327 97.926Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-68.504 -61.418Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler170.158 705.643İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-73.870 745.915İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)244.028 -40.272Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.177.632 20.388.641İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.031.473 20.475.154İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)146.159 -86.513Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.104.286 21.537.171Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-32.982 -36.423YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.098.173 144.654Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.823 14.846Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.823 14.846Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.130.706 -8.792Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -5.130.706 -8.792Alınan Temettüler16.710 138.600FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.453 -48.185.885Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18.453 -39.590.766Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18.453 -39.590.766Ödenen Faiz-8.595.119YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.416 -26.540.483NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.416 -26.540.483DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.469 26.631.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ68.053 91.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 68.053 76.469Ticari Alacaklar1.094.754 1.581.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6,25 1.094.754 1.581.810Diğer Alacaklar7.743 7.743İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.743 7.743Stoklar7 154.133 85.629Peşin Ödenmiş Giderler68.482 73.897İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 68.482 73.897Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 1.346 1.346Diğer Dönen Varlıklar18.742 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18.742 0ARA TOPLAM1.413.253 1.826.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.413.253 1.826.894DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar16 159.117 159.117Diğer Alacaklar2.151 2.151İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.151 2.151Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 40.313.793 64.432.585Maddi Duran Varlıklar9 9.328.960 14.810.761Arazi ve Arsalar9.136.207 14.602.185Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri3.266 3.355Binalar160.006 166.987Tesis, Makine ve Cihazlar3.115 3.704Mobilya ve Demirbaşlar26.366 34.530Kullanım Hakkı Varlıkları305.679 250.100Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 46.234 62.701Diğer Haklar27.523 42.370Bilgisayar Yazılımları18.711 20.331Ertelenmiş Vergi Varlığı4.944.978 7.740.398Diğer Duran Varlıklar712.360 675.807İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 712.360 675.807TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.813.272 88.133.620TOPLAM VARLIKLAR57.226.525 89.960.514KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar67.067 54.960İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 67.067 54.960Banka Kredileri5 67.067 54.960Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları140.166 126.167İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları140.166 126.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 140.166 126.167Ticari Borçlar6 649.185 479.027İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,24 264.838 338.708İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6,25 384.347 140.319Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 245.563 106.765Diğer Borçlar62.836.969 55.804.123İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 62.836.969 55.804.123Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)948.296 888.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 948.296 888.390Kısa Vadeli Karşılıklar151.870 175.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 79.717 102.420Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 72.153 73.526Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM65.039.116 57.635.378TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.039.116 57.635.378UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 139.025 103.807İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar139.025 103.807Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 139.025 103.807Uzun Vadeli Karşılıklar166.151 123.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 166.151 123.217Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.944.978 7.740.398TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER-13.068.884 24.351.701Ödenmiş Sermaye15 16.437.222 16.437.222Sermaye Düzeltme Farkları15 19.975.828 19.975.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.001 25.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.119.571 23.599.690Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.119.571 23.599.690Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-396.049 -381.908Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 18.515.620 23.981.598Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843 252.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-35.525.478 -25.275.511Net Dönem Karı veya Zararı-32.353.871 -10.663.372Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.139 6.013TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-13.062.745 24.357.714TOPLAM KAYNAKLAR57.226.525 89.960.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.548.738 2.461.096 579.773 655.712Satışların Maliyeti17 -671.094 -1.108.859 -331.982 -197.788TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)877.644 1.352.237 247.791 457.924BRÜT KAR (ZARAR)877.644 1.352.237 247.791 457.924Genel Yönetim Giderleri18 -1.135.611 -670.368 -204.521 -216.566Pazarlama Giderleri18 -837.746 -1.015.273 -276.484 -348.077Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 112.403 352.595 -59.353 -43.459Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -13.893 -102.306 12.849 110.168ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-997.203 -83.115 -279.718 -40.010Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 0 138.600 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -379.815 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.377.018 55.485 -279.718 -40.010Finansman Gelirleri21 52.561 249.999 654Finansman Giderleri21 -6.910.496 -11.010.204 -2.065.049 -3.025.788SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.234.953 -10.704.720 -2.344.113 -3.065.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.234.953 -10.704.720 -2.344.113 -3.065.798DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-24.118.792DÖNEM KARI (ZARARI)-32.353.745 -10.704.720 -2.344.113 -3.065.798Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar126 -121 -49 41Ana Ortaklık Payları-32.353.871 -10.704.599 -2.344.064 -3.065.839Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -1,96830000 -0,65120000 -0,14260000 -0,18650000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.465.978Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -14.141 -29.227 10.091 -20.914Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.480.119 -29.227 10.091 -20.914TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.833.864 -10.733.947 -2.334.022 -3.086.712Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar126 -121 -49 41Ana Ortaklık Payları-37.833.990 -10.733.826 -2.333.973 -3.086.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887320BIST