***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Transferler-10.249.967 10.663.372 413.405 413.405Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.465.978 -23.616 -27.219.613 -32.709.207 -50 -32.709.257Dönem Karı (Zararı)-27.219.613 -27.219.613 -50 -27.219.663Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.465.978 -23.616 -5.489.594 -5.489.594Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 18.515.620 -411.248 252.843 -35.525.478 -27.219.613 -7.944.101 5.963 -7.938.138Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 0 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904Transferler-10.867.748 10.867.748 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 36.040 -177.440 -141.400 -60 -141.460Dönem Karı (Zararı)0 -177.440 -177.440 -60 -177.500Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)36.040 36.040 36.040Dönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 -375.208 252.843 -46.806.631 -177.440 -10.668.385 6.021 -10.662.364Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.080 -24.518.251Dönem Karı (Zararı)-177.440 -27.219.613Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-177.440 -27.219.613Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler62.398 150.147Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 21.237 32.911Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler41.161 117.236Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 41.161 117.236Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler82.717 2.551.050Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-108.097 78.990İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -108.097 78.990Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.412 -15.973İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -15.412 -15.973Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -50.590 -62.477Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-224.503 -80.309İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-313.244 -101.389İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)88.741 21.080Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler481.319 2.630.819İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)574.176 2.744.124İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-92.857 -113.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-32.325 -24.518.416Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)63.405 165YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-101.580 24.510.241Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-14.789 24.532.197Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-14.789 24.532.197Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -86.791 -21.956Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.957 -18.620Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4.957 -18.620YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-65.543 -26.630NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-65.543 -26.630DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 103.373 76.469DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 37.830 49.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 37.830 103.373Ticari Alacaklar1.241.829 1.131.778İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.241.829 1.131.778Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7.743 1.181İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 7.743 1.181Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar8 120.523 69.933Peşin Ödenmiş Giderler60.106 66.715İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 60.106 66.715Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 1.373 1.373Diğer Dönen Varlıklar22.171 150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 22.171 150ARA TOPLAM1.491.575 1.374.503TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.491.575 1.374.503DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar2.465 9.027İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 2.465 9.027Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 0 0Maddi Duran Varlıklar10 25.512 10.723Arazi ve ArsalarYeraltı ve Yerüstü DüzenlemeleriBinalarTesis, Makine ve Cihazlar2.722 2.912Mobilya ve Demirbaşlar22.790 7.811Kullanım Hakkı Varlıkları10 305.679 164.729Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 35.331 40.745Diğer Haklar17.699 22.574Bilgisayar Yazılımları17.632 18.171Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı22 3.028.865 3.028.865Diğer Duran Varlıklar634.527 670.280İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 634.527 670.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.032.379 3.924.369TOPLAM VARLIKLAR5.523.954 5.298.872KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar84.339 79.382İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 84.339 79.382Banka Kredileri5 84.339 79.382Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları156.386 137.980İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları156.386 137.980Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 156.386 137.980Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar238.032 462.535İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,24 18.765 332.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 219.267 130.526Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 139.820 206.902Diğer Borçlar11.998.780 11.426.356İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13,24 11.998.780 11.424.604İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24 0 1.752Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)83.553 107.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 83.553 107.576Kısa Vadeli Karşılıklar187.933 154.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 115.781 82.785Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 72.152 72.152Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM12.888.843 12.575.668TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.888.843 12.575.668UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 62.451 35.604İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar62.451 35.604Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 62.451 35.604Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar206.159 179.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 206.159 179.639Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 3.028.865 3.028.865Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.297.475 3.244.108TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.186.318 15.819.776ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-10.668.385 -10.526.985Ödenmiş Sermaye16.1 16.437.222 16.437.222Sermaye Düzeltme Farkları16.2 19.975.828 19.975.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.001 25.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-375.208 -411.248Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-375.208 -411.248Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.3.1 -375.208 -411.248Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.3.2 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.4 252.843 252.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.5 -46.806.631 -35.938.883Net Dönem Karı veya Zararı-177.440 -10.867.748Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.021 6.081TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-10.662.364 -10.520.904TOPLAM KAYNAKLAR5.523.954 5.298.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.118.637 477.050Satışların Maliyeti17 -247.043 -228.568TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)871.594 248.482BRÜT KAR (ZARAR)871.594 248.482Genel Yönetim Giderleri18 -237.468 -202.044Pazarlama Giderleri18 -336.108 -305.130Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 135.173 125.442Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -94.761 -156.899ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)338.430 -290.149Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 -24.498.607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)338.430 -24.788.756Finansman Gelirleri21 76.212 0Finansman Giderleri21 -592.142 -2.430.907SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-177.500 -27.219.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-177.500 -27.219.663DÖNEM KARI (ZARARI)-177.500 -27.219.663Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-60 -50Ana Ortaklık Payları-177.440 -27.219.613Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,01080000 -1,65600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar36.040 -5.489.594Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9,10 0 -5.465.978Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 36.040 -23.616Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.040 -5.489.594TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-141.460 -32.709.257Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-60 -50Ana Ortaklık Payları-141.400 -32.709.207http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941472BIST