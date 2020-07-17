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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.07.2020 10:40
GÜNCEL HABERLER



***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 19.06.2020
Genel Kurul Tarihi 17.07.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
8 - Şirketimizin TTK 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve karar alınması,
9 - 2019 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılı yapılacak bağış sınırının görüşülmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olağan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Asgari toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı ertelenmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 erteleme tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için toplantı ertelenmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860192


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MERIT 30,80 99.546 % 10,00  
BFREN 551,40 5.950.651 % 9,99  
PKENT 405,00 728.595 % 9,99  
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Sterlin 8,5772 8,6202 % -0,08  
Frank 7,2270 7,2706 % 0,08  
Riyal 1,8233 1,8324 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.802 4,20  
Altın Gr. 397 397 0,78  
Cumhuriyet 2.582 2.605 5,70  
Tam 2.659 2.673 5,90  
Yarım 1.291 1.307 2,90  
Çeyrek 647 655 1,40  
Gümüş.Ons 19,06 19,09 -0,09  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 -0,02  
B. Petrol 43,01 43,01 -0,34  
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