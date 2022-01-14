***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.01.2022 tarihinde onaylanan Yaşar Küçükçalık'a tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye 10.01.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde belirlenen 1,94 TL baz fiyata göre SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994454BIST