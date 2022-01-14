***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( İhraç Belgesi
14.01.2022 21:12
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.01.2022 tarihinde onaylanan Yaşar Küçükçalık'a tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye 10.01.2022 tarihinde yapılan başvuru neticesinde belirlenen 1,94 TL baz fiyata göre SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994454
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.071
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|Önceki Kapanış
|: 2.071
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2.081
En Düşük
2.049
18:0513,5157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0663
|Açılış
|: 13,5350
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|Önceki Kapanış
|: 13,6000
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13,6444
En Düşük
13,4526
18:0515,4337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1479
|Açılış
|: 15,4500
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|Önceki Kapanış
|: 15,5700
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15,6726
En Düşük
15,3572
18:05787,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -8,23
|Açılış
|: 787,09
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|Önceki Kapanış
|: 795,33
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801,20
En Düşük
785,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|97,35
|1.465.060
|% 10,00
|
|PEGYO
|1,32
|29.212.179
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.446.001
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.638.161
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|1.125.352
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.814.486
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.031.449
|% -9,96
|
|ERCB
|54,50
|26.428.123
|% -7,00
|
|RALYH
|9,38
|60.666.896
|% -5,82
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% -0,44
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,13
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 5,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4554
|13,5157
|% -0,49
|
|Euro
|15,3639
|15,4337
|% -0,95
|
|Sterlin
|18,3912
|18,4834
|% -0,86
|
|Frank
|14,7061
|14,7947
|% -0,90
|
|Riyal
|3,5843
|3,6022
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-4,04
|
|Altın Gr.
|787
|788
|-7,75
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|1,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
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17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
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17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem