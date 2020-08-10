***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.08.2020 15:05
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar payı Dağıtım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 19.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.08.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BRMEN, TRABRMEN91B4 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BRMEN, TRABRMEN91B4 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867255
BIST
15:221.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
15:227,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
15:228,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0744
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
15:22478,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,90
|Açılış
|: 478,05
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|260.282
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.234.966
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|12.300.326
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|569.127
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|776.859
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.960.973
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,62
|1.781.840.186
|% 4,94
|
|EKGYO
|1,92
|1.176.011.037
|% -2,04
|
|GUSGR
|5,63
|693.687.050
|% 2,74
|
|GARAN
|6,56
|664.231.969
|% -0,30
|
|KARSN
|2,90
|487.012.187
|% 7,01
|
|EKGYO
|1,92
|1.176.011.037
|% -2,04
|
|KARSN
|2,90
|487.012.187
|% 7,01
|
|KRDMD
|2,66
|345.730.039
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,63
|693.687.050
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,36
|162.515.356
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5183
|9,5660
|% 0,33
|
|Frank
|7,9446
|7,9925
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9449
|1,9546
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-4,90
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.156
|-128,00
|
|Tam
|3.177
|3.259
|-41,13
|
|Yarım
|1.535
|1.576
|-19,89
|
|Çeyrek
|770
|788
|-9,95
|
|Gümüş.Ons
|28,42
|28,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,04
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
|
Seans Raporu
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-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 48 artarak (% 0.67 ) 979
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, DOGUB, ARTI, EKIZ, CASA, SODSN, DARDL, HALKS, KSTUR, MERIT
-
15:35
TIRE, DOAS, OSTIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:35
IHLAS, BERA, GARFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:35
Bu seansda işlem gören 291 hisse senedinden 146 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 128 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem