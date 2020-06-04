***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
04.06.2020 18:21
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020 - 27.03.2020 - 10.04.2020 - 30.04.2020 - 15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/06/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Vardır
Toplam Satış Bedeli
49.500.000,00 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 268,5214
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 301,1458
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 60,2042
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 62,4658
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 96,3795
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 1511,1232
Satış Koşulları
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.07.2020?ye kadar
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket ilişkili taraf borcunun ödenerek faiz yükünden kurtulunması
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
---
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yoktur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Karşı Taraf
Yaşar KÜÇÜKÇALIK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Şirket ortağı/Alacaklı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
1,34733 TL
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal karşılaştırma yaklaşımı ve geliştirme yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
---
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
18.03.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
49.450.000 TL +KDV?dir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.06.2020 tarih ve 05 sayılı toplantısında
1- 13.03.2020, 27.03.2020, 10.04.2020, 30.04.2020 ve 15.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararlarımız kapsamında Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü "Arsa"nın, SPK lisanslı Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme raporunda bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak pazarlık usulüyle satışı sürecinde yegane teklif veren ilişkili taraflarımızdan Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a (KDV hariç) 49.500.000.- TL (Kırkdokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'na satışına ve satış bedelinin Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a olan borcumuzdan mahsup edilmesine,
2- Söz konusu işbu karara konu taşınmaz satışı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ" hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında söz konusu taşınmaz satışı hususunun pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve genel kurulda bu işlemlere olumsuz oy kullanan ve muhalefetini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine, paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları olduğu ve sürecin işleyişi konusunda pay sahiplerinin Genel Kurulda bilgilendirilmesine,
3- Ayrılma hakkı kullanım fiyatının, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı (13.03.2020) tarihinden önceki, ilgili karar Borsa İstanbul seans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için 13.03.2020 de dahil olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1,34733-TL olduğuna,
4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 250.000.-TL (İkiyüzellibin Türk Lirası)'nı aşması halinde genel kurul onayı alınmış olsa bile iş bu karara konu taşınmaz satış işleminden vazgeçilmesine,
5- İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine
Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849213
BIST