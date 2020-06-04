***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020 - 27.03.2020 - 10.04.2020 - 30.04.2020 - 15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlüSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/06/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VardırToplam Satış Bedeli49.500.000,00 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 268,5214Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 301,1458Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 60,2042Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 62,4658Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 96,3795İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 1511,1232Satış KoşullarıDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih16.07.2020?ye kadarSatış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirket ilişkili taraf borcunun ödenerek faiz yükünden kurtulunmasıElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı---Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYokturVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturKarşı TarafYaşar KÜÇÜKÇALIKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiŞirket ortağı/AlacaklıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı1,34733 TLMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal karşılaştırma yaklaşımı ve geliştirme yaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni---Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası18.03.2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıÇelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar49.450.000 TL +KDV?dir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundur.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 04.06.2020 tarih ve 05 sayılı toplantısında1- 13.03.2020, 27.03.2020, 10.04.2020, 30.04.2020 ve 15.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararlarımız kapsamında Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü "Arsa"nın, SPK lisanslı Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme raporunda bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak pazarlık usulüyle satışı sürecinde yegane teklif veren ilişkili taraflarımızdan Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a (KDV hariç) 49.500.000.- TL (Kırkdokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'na satışına ve satış bedelinin Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a olan borcumuzdan mahsup edilmesine,2- Söz konusu işbu karara konu taşınmaz satışı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ" hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında söz konusu taşınmaz satışı hususunun pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve genel kurulda bu işlemlere olumsuz oy kullanan ve muhalefetini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine, paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları olduğu ve sürecin işleyişi konusunda pay sahiplerinin Genel Kurulda bilgilendirilmesine,3- Ayrılma hakkı kullanım fiyatının, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı (13.03.2020) tarihinden önceki, ilgili karar Borsa İstanbul seans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için 13.03.2020 de dahil olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1,34733-TL olduğuna,4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 250.000.-TL (İkiyüzellibin Türk Lirası)'nı aşması halinde genel kurul onayı alınmış olsa bile iş bu karara konu taşınmaz satış işleminden vazgeçilmesine,5- İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesineMevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849213BIST