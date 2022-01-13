***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.01.2022 13:25
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.01.2022 tarih ve E-18454353-100.06-5963 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993407
BIST
14:012.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:0113,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,3627
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:0115,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,4600
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:01795,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 18,70
|Açılış
|: 795,68
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler13:59
|TETMT
|367,40
|10.709.823
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|2.759.570
|% 9,99
|
|PKENT
|8.120,30
|9.586.664
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.772.639
|% 9,96
|
|CLEBI
|239,70
|112.954.549
|% 8,22
|
|BRMEN
|2,57
|415.882
|% -8,54
|
|ORMA
|31,90
|76.626
|% -6,18
|
|YONGA
|24,92
|81.920
|% -5,03
|
|YBTAS
|13.550,00
|54.650
|% -3,21
|
|SONME
|39,84
|2.818.811
|% -3,07
|
|KRDMD
|13,26
|3.737.756.452
|% 1,61
|
|THYAO
|28,86
|3.354.984.110
|% 7,37
|
|GARAN
|11,91
|1.397.662.944
|% 0,51
|
|EREGL
|31,84
|1.320.605.720
|% 0,82
|
|ASELS
|24,70
|1.296.499.391
|% 2,24
|
|KRDMD
|13,26
|3.737.756.452
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,86
|888.304.944
|% -0,52
|
|THYAO
|28,86
|3.354.984.110
|% 7,37
|
|GARAN
|11,91
|1.397.662.944
|% 0,51
|
|ODAS
|1,40
|153.891.612
|% 2,94
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5818
|13,5894
|% 2,77
|
|Euro
|15,5785
|15,6032
|% 2,95
|
|Sterlin
|18,6288
|18,7222
|% 3,05
|
|Frank
|14,8381
|14,9275
|% 2,94
|
|Riyal
|3,6121
|3,6302
|% 2,82
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-4,89
|
|Altın Gr.
|797
|797
|19,74
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.267
|5.400
|-72,68
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,16
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,58
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,12
|0,26
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,12
|